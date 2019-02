Bus verliest liters olie op Vlaardingse weg

Deel dit artikel:













Een lijnbus van de RET heeft donderdagmiddag zo'n dertig liter olie gelekt op de Van Hogendorplaan in Vlaardingen. Door een mechanisch probleem is er een gat geslagen in het motorblok van de bus. De gelekte olie is verder uitgereden door langsrijdende auto's.

De weg is richting het oosten afgesloten, verkeer wordt door handhaving geregeld en omgeleid. De bus staat langs de weg te wachten op een takelwagen. Naast de olie lagen ook verschillende onderdelen van het motorblok op straat. Het opruimen van de gelekte olie kan een paar uur duren.