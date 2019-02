Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Betrokkene bij schietpartij metrostation Beurs vreest beelden Bureau Rijnmond en stapt zelf naar de politie Foto:MediaTV

Een van de betrokkenen bij de schietpartij op metrostation Beurs in Rotterdam is donderdag zelf naar de politie gestapt. De 22-jarige man had er lucht van gekregen dat beelden van de schietpartij zouden worden vertoond in het tv-programma Bureau Rijnmond.

Kort voor de uitzending van het opsporingsprogramma is de reportage over de schietpartij op het station aangepast. Er was nog wel een item te zien, maar niet meer met beelden van de verdachten. De verdachte wordt verhoord. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat zijn rol is geweest en of het om de schutter gaat. In de hal van metrostation Beurs hing zaterdagavond een groepje mannen rond bij de detectiepoortjes. Toen twee andere mannen aan kwamen lopen, ontstond onenigheid. Eerst viel een rake klap, daarna werd een schot gelost. De man die werd beschoten, hoorde bij het groepje dat in de hal stond te wachten. De politie sluit niet uit dat hij gewond is geraakt. Aangifte is niet gedaan. De politie neemt de zaak hoog op, omdat het zaterdagavond rond 22:00 uur druk was op station Beurs. De kans op onschuldige slachtoffers was daarom groot. Lees ook: Geen aangifte na schietpartij op druk metrostation