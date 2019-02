Vergeer over paralympische topsport: meer bekendheid, maar het kan nog beter

Esther Vergeer was donderdag bij RTV Rijnmond hoofdredacteur voor één dag. Daarom mocht zij in het laatste uur van Rijnmond Nu twee gasten uitnodigen in de radiostudio. Zij haalde Diede de Groot, de beste rolstoeltennisster van dit moment, en voormalig paralympisch zwemster Lisette Teunissen naar de radiostudio om samen met presentator Dave van der Wal over paralympische topsport te praten.

Bekendheid

De Groot, Teunissen en Vergeer zijn van mening dat er verschillend gekeken wordt tussen 'valide' en 'invalide' topsport. Zo werden de zwemfinales bij valide sporters wél op de televisie uitgezonden en die van de invalide zwemmers niet, aldus Teunissen. "Zodra de paralympische zwemmers kwamen, werd de verbinding verbroken. Wij waren niet bijzonder genoeg voor de televisie."

Vergeer ziet dat paralympisch topsport meer bekendheid krijgt, maar dat er ook nog stappen gemaakt moeten worden. De Groot erkent dat. "Je krijgt steeds meer aandacht, maar je merkt ook bij tennis dat je het ondergeschoven kindje bent", aldus De Groot.

Ondersteuning

De paralympische topsport is in de loop der jaren veranderd, vindt Vergeer: "De ondersteuning is verbeterd. Die is meer en optimaler vanuit de bond geworden. Ik denk ook dat het prijzengeld omhoog is gegaan. Het is tof om te zien welke topsportprogramma's door de sporters worden gedraaid."

In het verleden was Vergeer meer op haarzelf aangewezen. Zo moest zij vaak haar eigen trainingen regelen. Alle gehandicaptensporten vallen sinds 2000 onder alle reguliere sportbonden. "Volgens mij is die integratie goed. Het is zeker niet optimaal en kan nog altijd beter, ook in de beleving binnen een bond. Maar volgens mij zijn er grote stappen gemaakt", zegt Vergeer.

Financieel

De Groot merkt dat paralympisch tennis ook financieel aantrekkelijker wordt. "Het begint ondertussen wel een beetje te lopen, maar je bent wel naar goede resultaten aan het zoeken. Sommige bedrijven doen niet aan paralympische sporten of komen daar niet op terug." Teunissen zegt dat de KNZB grotendeels buitenlandse reizen en stages betaalde.

Vergeer is vastberaden over sponsoring in de toekomst: "Ik geloof heel erg in de impact die paralympische topsport kan hebben. Als bedrijf kan het super interessant zijn, bij veel sporters heb je 'aan de achterkant' veel verhalen."

Luister hierboven naar het volledige studiogesprek met 'hoofdredacteur' Esther Vergeer, Lisette Teunissen en Diede de Groot in Rijnmond Nu.