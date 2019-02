Is de Kop van Zuid rolstoelvriendelijk?

Rotterdam is een vooruitstrevende en moderne stad. Maar hoe zit het met de rolstoelvriendelijkheid? Als hoofdredacteur voor een dag bij RTV Rijnmond wil Esther Vergeer, voormalig professioneel rolstoeltennister, aandacht voor de toegankelijkheid van Rotterdam voor mensen met een handicap.

Samen met verslaggever Samantha Coleridge gaat Vergeer op onderzoek uit op de Kop van Zuid, waar veel horeca en recreatie is. In een kleine tour testen ze of je je als rolstoelgebruiker, probleemloos kunt voort bewegen van A naar B.

Nardy Desloover van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) schetst de huidige stand van zaken en deelt hoe de rolstoeltoegankelijkheid op verschillende manieren kan worden vergroot.

Eén van de aandachtspunten is bij het ontwerp van een gebouw al stil te staan bij de toegankelijkheid van rolstoelen en invalide toiletten. Bewustwording speelt ook een grote rol, zegt Desloover.

Ben jij benieuwd waar Esther en Samantha precies naartoe zijn gegaan? Check dan nu het filmpje!