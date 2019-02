Bewoners in de Van Musschenbroekstraat in Schiedam zijn de overlast in hun straat meer dan zat. Donderdagmiddag liep een ruzie in een huurpand volledig uit de hand. Er werd gestoken en twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een ooggetuige zegt dat alle mensen die uit het pand naar buiten kwamen onder het bloed zaten.

Volgens buren is de steekpartij het zoveelste onverkwikkelijke voorval in de straat en is er al veel langer overlast in de panden, die voor veel geld worden verhuurd aan soms wel vijf tot acht personen tegelijk.

"Het zijn Polen of Bulgaren", zegt een van hen. "Er is heel veel ruzie onder de Polen door drank- en drugmisbruik. En ze zitten met teveel op een klein oppervlak. Ze hebben in dat huis nog een extra slaapkamertje gemaakt, dus zitten ze met z'n vijven in een heel klein woonkamertje. Een paar huizen verderop is het precies hetzelfde gebeurd. Daar zijn er zelfs een paar mensen uitgezet vanwege de overlast."

"Vandaag of morgen ligt er iemand dood bij mij in de tuin"

De 80-jarige buurman gaat 's avonds de deur niet meer uit. "Het gaat hier hard achteruit. De huurbazen vragen 1750 euro per maand voor een bovenwoning en daar zitten er dan een stuk of acht van die gasten in. Het gaat de hele nacht door met het lawaai. Het is gewoon tuig."

"Ik ben niet verrast, het is hier altijd bal in de straat", zegt een andere buurvrouw. Alleen maar overlast, vechten, drinken en gelal. Het zijn Polen en je kunn met ze praten. Dan zijn ze heel aardig en vervolgens lachen ze je midden in je gezicht uit. Die gasten zuipen de zee leeg en dan gaat het mis. Ik ben het echt spuugzat. Ik ben omringd door huurhuizen vol met dit soort mensen."

"Tien jaar geleden heb ik mijn huis gekocht en toen was het echt leuk. Nu is het een zootje. De gemeente moet gaan handhaven en de boel schoonvegen. Het is niet meer leuk en ik wil hier weg. Ik word gewoon weggejaagd. Ik heb hier nooit meer een rustig avondje in mijn eigen huis."