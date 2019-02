Eerdmans: meer Rotterdamse raadsleden hebben gelekte stukken mogelijk in handen

Er zijn wellicht nog meer raadsleden en collegeleden die de gelekte stukken van wethouder Visser in handen hebben. Dat zegt raadslid Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. “Dit zijn zware geruchten, het betreft twee raadsleden uit de coalitie en twee wethouders”, zegt Eerdmans.

De fractievoorzitter van Leefbaar stapt met de namen naar burgemeester Aboutaleb. “Ik ga ze hem meegeven en vragen of hij hier werk van gaat maken”, zegt Eerdmans. Donderdag bevestigde CDA-raadslid Eskes dat ze het betreffende stuk met de pers heeft gedeeld.

“Zo meteen lijkt het erop dat de gehele coalitie en de pers deze stukken al had. Dat is op zich al vrij ernstig, maar de oppositiepartijen worden hiermee ook op achterstand gezet in het debat. Dat maakt het heel onverkwikkelijk”, zegt Eerdmans.

“Dit is iets anders dan een officiële melding, daar heb ik er maar één van gekregen. Over een vertrouwelijk gesprek met Leefbaar zeg ik niets”, reageert burgemeester Aboutaleb.

“Ik weet niet of er nog meer meldingen komen. Tot nu toe heb ik er maar één gekregen”, zegt hij verwijzend naar raadslid Eskes. “Ik ga niet speculeren over geruchten.”