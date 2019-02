Deel dit artikel:













Esther Vergeer: de gehandicaptensport heeft dat zetje nodig Job van der Sluijs en Esther Vergeer

Zelf raakt Esther Vergeer niet meer zo vaak een tennisracket aan, wel is ze heel actief bezig sport te stimuleren onder kinderen en jongeren met een handicap. Dat doet ze met haar eigen stichting: de Esther Vergeer Foundation. Ze heeft zelf enorm veel baat gehad bij sport en het leren omgaan met haar handicap. "Sport was in het begin om mezelf weer te leren ontdekken. Je hebt net een handicap en je moet alles weer leren. Dus het was voor mij: hoe word ik zelfstandig, wat kan ik zelf doen en waar heb ik hulp bij nodig?", vertelt ze over het sporten tijdens haar revalidatie.

Wereldtop Op achtjarige leeftijd raakt Esther Vergeer verlamd door een bloedvatenafwijking in haar ruggenmerg. Sport heeft haar niet alleen geholpen om te revalideren, het heeft ook haar zelfvertrouwen en zelfstandigheid gesterkt én ze heeft de wereldtop bereikt in het rolstoeltennis. "Het is zo belangrijk om weer zelfvertrouwen op te bouwen en zelfredzaam te worden. Je ziet jezelf groeien en gaat weer dingen ondernemen zonder je ouders. Dat is de belangrijkste les van sport", vertelt ze tijdens een training rolstoeltennis voor jongeren in Ridderkerk. Tijdens haar sportcarrière heeft Esther Vergeer de stichting opgericht. "Ik was toen nog volle bak bezig met het professionele rolstoeltennis, maar ik vond al wel dat ik iets terug moest doen. Ik zie ook dat de gehandicaptensport dat zetje nodig heeft." Zelfvertrouwen De 17-jarige Job uit Spijkenisse kan mede dankzij de Esther Vergeer Foundation iedere week trainen. "Het is echt actie en daar houd ik van", zegt Job. Zijn vader Kees van der Sluijs zegt dat het zijn zelfvertrouwen goed doet en hij zich optrekt aan de ouderen in de groep." Esther Vergeer is nog altijd onverslagen als allerbeste rolstoeltennister ter wereld, ook al is ze al zes jaar gestopt. Een 'nieuwe' Esther Vergeer is natuurlijk welkom, maar daar draait het bij de Esther Vergeer Foundation niet om. "We zijn niet op zoek naar de nieuwe nummer één. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als die ertussen zit, maar het gaat vooral en bovenal om sportparticipatie."