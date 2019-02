Hennie houdt de moed er in

Het had er al moeten staan: Attractiepark Rotterdam, op de zuidoever van de Maas. Maar ondernemer Hennie van der Most kampt met de ene tegenslag na de andere. Toch geeft hij de moed niet op. "Het is geen verkeerde gok, alleen duurt het wat langer."

Wie de Maastunnel uitrijdt, ziet op de Doklaan nu alleen nog het UFO-restaurant, waar je kunt eten op grote hoogte. Volgens plan hadden daar nu botsauto's omheen moeten staan, een zweefmolen, reuzenrad, een looping en een heleboel ander vertier.

Maar het voormalige terrein van afvalverwerker AVR lijkt in de verste verten nog niet op een attractiepark. Het is een grote bouwput. Van der Most heeft problemen met de levertijd van materiaal , zegt hij. En stuit op veranderende eisen aan attracties. De spectaculaire achtbaan heeft hij om die reden moeten afbestellen.

"Zaken moeten herberekend worden", zegt hij. "Dat kan tonnen kosten. En dan moet je nog maar afwachten wat eruit komt." Geen looping dus. Maar wel iets anders: een theaterzaal.

De parkeerplaats was eveneens een "dingetje". Daar moesten onverwacht 220 heipalen voor de grond in. Tja, ook dat had Van der Most niet ingecalculeerd.

Vijftien miljoen euro heeft hij intussen al gepompt in het park van zijn dromen. En waarschijnlijk komt daar nog zo'n zelfde bedrag bij. Een nachtmerrie? Van der Most schudt het hoofd. "Problemen moet je overwinnen", zegt hij monter. "En dat duurt effe..."

Wanneer er weer iets bij komt op de Doklan? In mei!, kondigt de ondernemer aan. Dan moet het reuzenrad er staan. En zo zal fase voor fase het hele park er komen. Echt? "Echt!"