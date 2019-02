'Advocaat ziet af van trainerschap Feyenoord'

Dick Advocaat wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord. Dat meldt hij aan diverse media. De Haagse coach was kandidaat nummer één om trainer in De Kuip te worden, maar hij zou volgens de negatieve berichtgeving rondom een eventuele aanstelling zijn teruggedeinsd.

Volgens VI was Advocaat zelfs de enige optie om hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Technisch directeur Martin van Geel zou zelfs niet eens met andere trainers hebben gepraat. Advocaat vindt het een eer dat Feyenoord hem wilde hebben, maar er is volgens hem een negatieve sfeer rondom zijn mogelijke benoeming ontstaan.

Het zou volgens meerdere media de bedoeling zijn geweest dat Advocaat voor één seizoen bij Feyenoord zou tekenen. Daarna zou Dirk Kuyt de hoofdtrainer in De Kuip worden, mits hij de juiste papieren zou hebben.

Feyenoord moet dus weer op zoek naar andere kandidaten voor het trainerschap bij het eerste elftal. Giovanni van Bronckhorst, die nu de eindverantwoordelijke is, vertrekt na vier seizoenen uit De Kuip. In 2016 was Advocaat even werkzaam bij Feyenoord om Van Bronckhorst te adviseren.