Bewoners De Kreek in IJsselmonde: 'Dit is een spookflat'

Heibel in woongebouw De Kreek in Rotterdam-IJsselmonde. Bewoners maken zich zorgen om de leegstand in het gebouw. Ruim vijftig appartementen worden niet bewoond. 'Niemand kijkt meer naar elkaar om.'

Bewoner Til de Roover loopt over een galerij. "Kijk, alleen al op dit kleine stukje staan drie huizen leeg", vertelt ze bezorgd. "Vooral 's avonds in de lift vind ik het niet prettig. Er zijn veel minder mensen dan vroeger."

Slopen of renoveren

Het gaat om de flats '50+' en 'Noord-West' van Woongebouw De Kreek. Het plan was om de flats grondig te renoveren. Huurders zouden twee jaar elders gaan wonen en konden vervolgens terugkeren.

Maar dat plan staat op losse schroeven. Woonbron overweegt de twee flats te slopen, omdat de bouwkosten door het aantrekken van de economie zijn toegenomen.

Cijfers

Sinds de plannen voor de renovatie bekend zijn, is de leegloop volgens de bewoners begonnen. "Dit was altijd een hechte gemeenschap", vertelt Peter van Garderen. "Maar daar is weinig meer van over. Nu Woonbron het gebouw misschien wil slopen, gaat het helemaal hard met mensen die vertrekken."

Beide gebouwen samen hebben 276 appartementen. Daarvan zijn nog 141 huizen bewoond door oorspronkelijke huurders. Om de leefbaarheid te verbeteren, heeft Woonbron tachtig woningen tijdelijk verhuurd aan vooral jonge mensen. Ruim vijftig huizen staan dus leeg.

Overlast

Ondanks de leegstand zijn de oorspronkelijke huurders niet blij met de tijdelijke verhuur van tachtig appartementen. Ze klagen over geluidsoverlast, het dealen van drugs en onaangekondigde huisfeestjes. "Laatst stond er nog een Mercedes op de parkeerplaats om drugs te verkopen", vervolgt De Roover. "Het is nog nooit zo'n zooitje geweest."

Woonbron zegt in gesprek te zijn met de bewonerscommissie. "Het lijkt grotendeels te gaan om een gevoel van onveiligheid", zegt een woordvoerder. "We hebben twee schriftelijke meldingen gekregen van overlast. Deze hebben we uiteraard opgepakt en dat zullen we in de toekomst blijven doen als er meer meldingen volgen."