Dordtenaar met messen, taser en boksbeugel opgepakt in de Hoeksche Waard

De politie in de Hoeksche Waard heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 58-jarige Dordtenaar opgepakt. Hij zou iemand hebben bedreigd bij een woning op het eiland.

Agenten schakelden de hondengeleider in en wachtten de komst van de Dordtenaar af om de hoek van deze woning. Wat vervolgens bij de verdachte werd aangetroffen, was volgens de politie "niet mis". Hij had meerdere messen, een taser en een boksbeugel bij zich.

De man is aangehouden. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.