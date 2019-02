Deel dit artikel:













Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta stapt op Ingrid de Bondt.

Dijkgraaf Ingrid de Bondt heeft donderdag per direct ontslag genomen bij het Waterschap Hollandse Delta. Dat meldt het waterschap in een e-mail die naar alle medewerkers is gestuurd.

Het Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert oppervlaktewater, zuivert rioolwater en beheert de (vaar)wegen in het gebied. De Bondt was als dijkgraaf voorzitter van het waterschap. Ze zou zich niet kunnen vinden in de koers van Hollandse Delta. Haar taken worden voorlopig waargenomen door plaatsvervangend dijkgraaf Cok Sas.