VIDEO: Maastunnel omgetoverd tot Tunnel of Love

Duizenden roze hartjes op de muren, paarse verlichting en een zwarte loper: De voetgangersbuis van de Maastunnel is de komende dagen omgedoopt tot 'Tunnel of Love'.

"Het zijn 35 duizend hartjes geloof ik, maar dat moeten we nog even natellen", grapt uitvoerend producent Joost Maaskant vrijdagochtend. "Het is echt een kunstwerk."

De Tunnel of Love is een project van studio VollaersZwart. "Zij kregen deze kans via een bepaald fonds. Het was hun wens om dit een keer te doen, en dat is mogelijk gemaakt. Heel bijzonder", zegt Maaskant.



Het project vormt een mooi verjaardagscadeau voor de tunnel, dat precies op Valentijnsdag haar 77e verjaardag viert. De reacties op de Tunnel of Love zijn volgens Maaskant lovend. "Ik word er erg blij van, maar ik word het meest blij van de reacties van de bezoekers."

De Tunnel of Love wordt vrijdagavond officieel geopend. Tot en met Valentijnsdag is het tafereel te bewonderen. "Maar alleen tussen 08:00 uur en 23:00 uur is het blacklight aan, dus je moet het echt tussen die tijd bekijken."