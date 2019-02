Onrust onder ouders na incident tussen kind en overblijfhulp

Op de Rotterdamse basisschool Jan Prins is onder ouders onrust ontstaan na een melding over het lastigvallen van een kind door een overblijfmedewerker.

De school bevestigt de melding, die dateert van enkele weken geleden. Na de melding over het lastigvallen is direct ingegrepen.

De overblijfmedewerker is weggestuurd en keert definitief niet meer terug. De melding werd bovendien doorgegeven aan de politie, die nu onderzoek doet.

"Over wat er precies gebeurd is doen we geen mededelingen," zegt een woordvoerder van de overkoepelende schoolstichting BOOR, verantwoordelijk voor de basisschool. "Het gaat om één melding, over één kind."

In een brief aan ouders heeft de schoolleiding uitleg gegeven. Toch heeft dat schrijven nog niet voor rust gezorgd.

"De onrust onder ouders is groter dan verwacht", bevestigt de woordvoerder van BOOR. "We begrijpen heel goed dat er zulke gevoelens spelen. Daarom gaan we maandag met ouders praten."

De weggestuurde medewerker was niet in dienst van de basisschool zelf, maar in dienst via Dit is Wijs. Deze instantie levert personeel aan scholen die dat snel nodig hebben.