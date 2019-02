Onrust onder ouders na incident tussen kindje en overblijfhulp

Op de Rotterdamse basisschool Jan Prins is onrust ontstaan onder ouders nadat een kindje in de onderbouw was lastiggevallen door een overblijfmedewerker. Dat gebeurde vóór kerst vorig jaar, maar is pas eind januari aan de ouders gemeld. Een aantal van hen trok daarop bij RTV Rijnmond aan de bel.

De directie van de school in de Verlengde Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam bevestigt de melding. Op de basisschool lunchen de kinderen dagelijks met overblijfmedewerkers die van buiten komen. Volgens een woordvoerder is er een melding binnengekomen over een overblijfmeester. Direct na het voorval is ingegrepen en is de man weggestuurd. Hij keert niet meer terug op school.

Aangifte

"Over wat er precies gebeurd is, doen we verder geen mededelingen," zegt een woordvoerder van de overkoepelende scholenstichting BOOR, waar de basisschool onder valt. "Het gaat om één melding, over één kind." De school zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie. Die kon dat vrijdag niet bevestigen.

In een brief aan ouders heeft de schoolleiding eind januari uitleg gegeven, maar dat heeft niet voor de nodige rust gezorgd. Verschillende ouders met wie de redactie heeft gesproken, vinden dat de directie te laat in actie is gekomen. “Dit is al vóór kerstmis gebeurd en we kregen pas eind januari een brief”, aldus een van de ouders die verder anoniem wil blijven.

Een andere ouder zegt zich kapot geschrokken te zijn. De brief was te vaag en kwam te laat. "Ik weet nog steeds niet wat er precies gebeurd is en heb daar wel een kind op school zitten. Ik wil gewoon weten hoe en wat. Ook vraag ik me af waarom er eind januari wel een brief kwam, maar eerder niet."

Groep 1-2

Geen van de ouders treedt in detail over wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is een meisje uit groep 1-2, een combinatieklas. Wat er sindsdien met haar is gebeurd, is niet duidelijk. Volgens twee ouders is ze één keer teruggeweest op school en daarna niet meer. De woordvoerder van BOOR spreekt dit tegen. Het meisje zit volgens haar gewoon weer in de klas. Wel erkent ze dat er een probleem is.

"De onrust onder ouders is groter dan verwacht. We begrijpen heel goed dat er zulke gevoelens spelen. Daarom gaan we maandag met de ouderraad en de medezeggenschapsraad praten. Daarna willen we in gesprek gaan met verontruste ouders."

De weggestuurde medewerker was niet in dienst van de basisschool zelf, maar in dienst via Dit Is Wijs. Deze instantie levert personeel aan scholen die dat snel nodig hebben. Dit Is Wijs wil niet reageren nu het onderzoek nog loopt.