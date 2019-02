Deel dit artikel:













Reuzekonijnen, zijdehoenders en duiven kijken op kleindierenshow

"We kijken eerst naar type en bouw, dan naar de kop, de lengte van de oren nemen we mee en tot slot de kleur", zegt een van de keurmeesters op de Open Provinciale Kampioenstentoonstelling van Kleindieren. Vrijdag en zaterdag staat die show op het programma in Berkel en Rodenrijs.

Voor hem op een tafel in de bedrijfshal van FBB Plant huppelt een enorm konijn. "Het is de grootste in de konijnenrassen, die kan een gewicht halen tot negen à tien kilo. Het zijn hele knapen." Op de kleindierenshow worden bijna vierhonderd dieren als sierduiven, konijnen, cavia's, serama's, watervogels en zijdehoenders door twee onafhankelijke keurmeesters gekeurd. Alle dieren hebben al eerder een of meerdere prijzen gewonnen. "Het zijn allemaal dieren door fokkers gefokt, naar het ideale beeld dat ze willen creëren", legt de organisator van de show uit. "Wat ze doen is een type maken, bijvoorbeeld een geblokt type of een wat langer type. Dat is allemaal beschreven en wordt Europees gecontroleerd." De organisator gelooft niet dat fokkers in extremen doorschieten. "Er zitten tot nu toe geen uitwassen tussen. Je zit wel eens op een grens, maar de fokkers zijn allemaal liefhebbers, die doen dit omdat ze van de dieren houden." Het is de 66e editie van de tentoonstelling. De show duurt twee dagen.