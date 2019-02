Erasmus MC gaat operatieassistenten extern opleiden

Het Erasmus Medisch Centrum zet een volgende stap om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. Samen met het zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorgbedrijven gaat het ziekenhuis operatieassistenten opleiden.

In de regio zijn extra leerplekken nodig, onder verantwoordelijkheid van een ziekenhuis. Het Erasmus MC wil daarom het personeel in opleiding onderbrengen bij Equipe. Om hoeveel opleidingsplekken het in dit geval gaat, is nog niet duidelijk.

Het College Zorg Opleidingen (CZO), dat toezicht houdt op de kwaliteit van zorgopleidingen, heeft een beleidswijziging doorgevoerd om het initiatief mogelijk te maken. Wat kwaliteit betreft gaat er op deze manier van opleiden niets verloren, omdat de zelfstandige behandelcentra die onder Equipe vallen, altijd al moeten voldoen aan dezelfde richtlijnen als ziekenhuizen.

“De ernstige personeelskrapte leidt tot de noodzaak om meer op te leiden. Daarom worden er nieuwe vormen van samenwerking verkend en benut,” zegt Joke Boonstra van het Erasmus MC.

Eerder kondigde het ziekenhuis al aan personeel van de Spoedeisende Hulp uit te gaan wisselen met AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, in de strijd tegen het personeelstekort in de zorg.