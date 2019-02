Van duf naar diva in anderhalf uur

Het leek maanden geleden zo'n leuk idee: een keer professioneel op de foto, in sexy pin-up stijl. Bij fotostudio Sugarcoated in Rotterdam kan dat al jaren, maar ze hebben daar nu een extra optie aan toegevoegd: een zogenoemde 'Boudoir' fotoshoot. Dat houdt in dat je in je kanten lingeriesetje in een luxe setting op de foto gaat.

Het leek mij als lifestyleverslaggever leuk om dit arrangement te filmen. En in een opwelling maakte ik een afspraak met eigenaresse Vivian Kramer. Om zélf een keer gefotografeerd te worden.

Instructies

Een paar dagen voor de geplande fotoshoot kreeg ik een mail met instructies: "Lak alvast je nagels rood en verschijn met gewassen haar en zonder make-up in de studio. Neem je eigen lingerie mee." De paniek sloeg toe. Wat moet ik hemelsnaam aan? Het moet natuurlijk wel soort van sexy zijn, maar niet ordinair, want ik moet ermee op tv. Wat laat ik zien en wat niet? Moet ik nu daadwerkelijk in mijn ondergoed op de foto? HELP!

In de gauwigheid heb ik nog wat lingerie aangeschaft, met kousen en alles. Ik wil niet overkomen als een preuts trutje, maar ik vind in bikini op het strand verschijnen al best eng. En nu dus sexy op de foto? In lingerie? Voor een reportage? Op mijn leeftijd? Met mijn witte winterlijf? Ik had spijt als haren op mijn hoofd.

Bij Sugarcoated werd ik ontvangen door Vivian en kapster & visagiste Iris. Eerst even een bakkie om wakker te worden. Vivian zou de foto's doen, Iris zette eerst mijn haren in de krul en mijn gezicht in de make-up. Dat duurde ruim een uur. Ik was totaal verrast door mijn kapsel. Nog nooit heb ik mijn ultrasteile haar zo krullerig gezien. Het kostte behoorlijk wat moeite en harde haarlak, maar het zag er geweldig uit. Rode lippen, zwarte eyeliner, en toen ik ook mijn lingerie had aangewurmd en mezelf eens bekeek in de spiegel kon ik echt mijn ogen niet geloven: was ík dit? Ik leek verdorie Marilyn Monroe wel!

Niet te jolig

Het poseren was weer een ander verhaal. Op een soort divan met glimmende kleden moest ik mij neervlijen. Vivian zette de lampen neer en gaf me allerlei instructies: armen zo, handen zo, billen naar achteren, kromme rug, niet te jolig kijken. Ondertussen moest ik zelf natuurlijk ook nog allerlei opnamen maken voor het item. Je zou denken dat er voor een sexy shoot ook een soort sexy sfeer nodig is, maar daar was geen sprake van, we hebben ons kapot gelachen.

Uiteindelijk heb ik de foto's bekeken op de camera en die zagen er in onbewerkte vorm al geweldig uit. Maar echt. Ik heb mezelf nooit een knapperd gevonden, maar hier was ik wel van onder de indruk.

Klik op de video om alles te bekijken!