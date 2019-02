Deel dit artikel:













Dronken Rotterdammer rijdt rond met doorgeladen wapen en kogelwerend vest Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Rotterdam-Crooswijk heeft donderdagavond een 39-jarige Rotterdammer opgepakt. De man zat niet alleen onder invloed van alcohol achter het stuur, maar had ook een doorgeladen vuurwapen in zijn wagen liggen.

De bestuurder viel op bij agenten omdat hij slingerend over de Goudse Rijweg reed, een vluchtheuvel aantikte en met een klap tegen de stoeprand parkeerde. De blaastest die vervolgend werd afgenomen, mislukte tot twee keer toe. De Rotterdammer is daarna aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. De auto waarin hij rondreed, bleek gestolen. Bij een doorzoeking werd in het opbergvak van de auto ook nog eens een doorgeladen vuurwapen gevonden. De man zelf had een kogelwerend vest aan. Waarom hij dat droeg, is onduidelijk. De Rotterdammer had ook nog vijftien dagen celstraf openstaan. Hij zit vast. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen.