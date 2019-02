Haps niet fit genoeg om te starten tegen De Graafschap

Ridgeciano Haps is niet fit genoeg om zaterdag tegen De Graafschap te starten bij Feyenoord. De linksback kampt met liesklachten. Verder heeft trainer Giovanni van Bronckhorst, op de langer afwezigen na, iedereen aan boord voor het duel met de club uit Doetinchem.

Van Bronckhorst werd vrijdag tijdens de persconferentie gevraagd of hij nog contact heeft gehad met Dick Advocaat, die de voornaamste kandidaat was om hem op te volgen. Advocaat heeft zelf aangegeven dat niet te willen vanwege vele negatieve reacties op zijn mogelijke komst. “Ik heb geen contact gehad met Dick. Ik zag vanmorgen dat hij het niet gaat worden. Je leest er veel over, maar het is niet aan mij, het is aan de club. De club kiest de best mogelijke kandidaat.’



Feyenoord verloor afgelopen weekend van Excelsior, een week na de prachtige zege op Ajax. De voorsprong op nummer vier AZ is nog vijf punten. “Iedereen schrijft dat wij de derde plek al in handen hebben, maar dat is niet het geval, met AZ achter ons.”