Extra controles na klachten over mountainbikers bij Rottemeren Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer gaat de komende tijd extra controleren en boetes uitdelen aan mountainbikers die rond de Rottemeren over houten vlonders en wandel- of ruiterpaden fietsen. Dat is verboden en levert volgens Staatsbosbeheer gevaarlijke situaties op.

In het Hoge Bergse Bos ligt een speciaal mountainbikeparcours. Mountainbikers die toch op andere paden fietsen, moeten 64 euro afrekenen. De extra controles komen er vanwege meldingen en klachten over mountainbikers. Fietsen buiten het daarvoor aangelegde parcours zorgt volgens Staatsbosbeheer voor overlast en brengt schade toe aan de andere paden. Mountainbikers die naar het parcours fietsen, moeten via de fietspaden rijden. Het Mountainbike Parcours Bergschenhoek roept gebruikers op "alleen maar te rijden op de toegestane paden en een goede ambassadeur van het mountainbiken te zijn."