Speuren naar bijzondere vogels

Chris Natuurlijk begint het weekend zaterdag met een vogelwandeling op het Rotterdamse platteland. Maar er is meer....

Wiel Senden - gids bij Natuurmonumenten - neemt Chris Natuurlijk mee op een Vogelwandeling door de weilanden rondom de Belevenisboerderij Schieveen. Eén zondag in de maand, behalve als hij vakantie viert, geeft Senden een excursie door de polders aan de Noordrand van Rotterdam. Ook in de winter zijn er bijzondere vogels te zien.

Kale grondbroeders

Vogeleiland Bliek in het Haringvliet is speciaal gemaakt voor vogelsoorten als plevieren en kluten die graag broeden op kaal zand. Het eiland is niet voor mensen, maar bij de oplevering afgelopen week, mocht de mens voor een keer op het eiland kijken.

Koud, hè?

De winter van 1929 was ijskoud. In februari van dat jaar was er zelfs sprake van een Siberische koudegolf. Chris Natuurlijk blikt negentig jaar terug met Arie Pieters, samensteller van het boek De vergeten winter.

Lekker lezen

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten bespreekt een paar mooie, nieuwe boeken, waaronder Het Zoutpad , een waargebeurd verhaal over een echtpaar dat met rugzak en tent het kustpad van Zuidwest Engeland bewandelt.

Luister zaterdag 9 februari van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.