Rotterdamse Markthal in het teken van de liefde

Iemand van de straat plukken en daar het ja-woord aan geven? Of ben je gelukkig met je partner en wil je alvast proeven hoe het zou zijn om te trouwen? Dat kan zondag in de Rotterdamse Markthal. En het mooie? Het is maar voor één dag!

Stelletjes, hartsvriendinnen, baasjes met hun honden, iedereen kan zich zondag in het 'echt' verbinden. "Ik zie het al voor me, mensen staan aan de zijkant te kijken hoe anderen trouwen. Maar dan hebben ze niet gerekend op Dokter Love, voordat ze het weten zet ik ze zelf aan het speeddaten", zegt Cor, alias Dokter Love.

Voor jong én oud

De liefdesdokter denkt dat daten en trouwen voor alle leeftijden is. "Ik zou het zo mooi vinden als mensen van zestig komen. Je kunt daten tot je dood bent."

Dat werkt ook de andere kant op. Petra Gerse-Kattestraat werkt bij de Leonidas in de Markthal. Haar zoontje Thomas (6) vroeg of hij met haar mocht trouwen. "Hij vindt trouwen superleuk. Maar ja, mama is al met papa getrouwd, dus dat ging niet. Maar zijn zusje van anderhalf jaar wil wel heel graag een bruidsprinsesje zijn."

Aan de organisatie zal het niet liggen, er liggen bruidsjurken en herenpakken in alle maten klaar. "Ook voor kinderen", zegt Jona Rens van Wed and Walk, de organisatie die alle trouwelementen zondag verzorgt.

Verkorte ceremonie

Hoe lang zo'n neptrouwceremonie duurt ligt aan de drukte. "Normaal zijn we 45 minuten tot anderhalf uur bezig, maar nu hebben we dat flink ingekort", legt Rens uit. "We gaan uit van zo'n vijf minuten per koppel. Dat is alleen de ceremonie, dus exclusief omkleden en een bezoekje bij onze haarstyliste."