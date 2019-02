Omwonende dreigt met kort geding over massale houtkap in Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer is afgelopen week begonnen met de grootschalige kap van bomen in het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek. Bezorgde omwonende Martin Ackermans en bomendeskundige Huib Kneep zetten hun vraagtekens bij deze massale kap.

In augustus vorig jaar maakte RTV Rijnmond een eerste item over het kappen van de bomen. Daarin stelde boswachter van Staatbosbeheer Dick van Stegeren dat de kap noodzakelijk is omdat veel bomen lijden aan de gevreesde essentaksterfte.

'Geen zieke bomen'

Ackermans en Kneep vinden de rigoureuze bomenkap overbodig en misschien wel 'illegaal'. "Op deze hoop liggen bijvoorbeeld ook esdoorns. Dat zijn zeker geen zieke bomen", zegt Kneep.

De twee wantrouwen de motieven van Staatsbosbeheer en opperen dat er misschien commerciële belangen in het spel zijn. "Houtkappen is handel."

Ackermans is dan ook van plan om middels crowdfunding tienduizend euro bij elkaar te krijgen om een kort geding aan te spannen en te laten onderzoeken of het mogelijk is om de kap uit te stellen. "Wie niet waagt, wie niet wint", zegt Ackermans.

'Geen commerciële motieven'

In een schriftelijke reactie meldt Staatsbosbeheer aan RTV Rijnmond: "Het klopt niet dat wij méér hout zijn gaan oogsten en al helemaal niet uit commerciële motieven. Staatsbosbeheer wil niets liever dan de essen te laten staan, maar inmiddels is meer dan tachtig procent van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit tien procent van de essen gezond blijft.

Staatsbosbeheer zegt zich vooral zorgen te maken om de veiligheid van bosbezoekers: "De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen."