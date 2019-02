Rijnmond Staat Stil bij Henri Bontenbal en het klimaat

Het klimaat is hot. Scholieren gaan de straat op, politici voeren felle debatten. Klimaatwetenschappers, die tot dusver vrij rustig hun werk deden, worden aan alle kanten aangevallen. Door politici, door boze burgers, door andere wetenschappers.

Een nieuw woord: "klimaatdrammers". Die ons de warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto's door de strot zouden willen duwen. Liefst vandaag nog.

Eén zo'n 'klimaatdrammer' is Henri Bontenbal. Hij werkt bij netbeheerder Stedin in Rotterdam. En roert zich in het debat: op Twitter, in columns, in een eigen podcast .

Bontenbal maakt zich druk, over "die ouwe mannen", die ontkennen dat er een probleem is met het klimaat, waar de mens wat aan kan doen. Zoals onlangs in een manifest, ondertekend door 24 personen, deels (oud-)wetenschappers. De Telegraaf zette het op de voorpagina.

Weerlegd

Bontenbal:"Het is een beetje sneu. Deze mannen hebben geen expertise op het klimaatvak. Iedereen in de business kent hen: hun argumenten zijn keer op keer weerlegd."



Laat de Telegraaf zich dan voor hun karretje spannen? "Ach, het is natuurlijk een verdienmodel om ophef te creëren."

Henri Bontenbal maakt de vergelijking met vaccins: de werking is in de wetenschappelijke wereld onomstreden. Net als de opwarming van de aarde. "Maar in talkshows wordt gedaan alsof het fifty-fifty is. Dan wordt een anti-vaxxer tegenover een arts gezet. Terwijl de werkelijkheid is: één anti-vaxxer tegenover honderd artsen."

De doembeelden dat de 'drammers' ons allen aan de warmtepomp willen, en van het gas af, bestrijdt hij ook. "Dat gaat allemaal geleidelijk en alleen als je woning geschikt is. Maar ik kook zelf op inductie en dat is zoveel comfortabeler. Koken op gas, dat is echt zó 1990."

Groot gezin

Henri Bontenbal houdt van het debat. "Ik kom uit een groot gezin uit Rotterdam-Zuid met acht kinderen. Je moest je mening met verve uitdragen, anders werd je verbaal in de hoek gezet."

Hij stoort zich eraan dat discussies worden gedomineerd door ideologische meningen. "Ik vind het soms beangstigend. Een debat waarin de feiten niet meer hoeven te kloppen, daar heb ik heel veel moeite mee."

Eén zo'n mythe: dat Nederland op klimaat-gebied voorop zou lopen en dat (zoals Baudet roept) China al niet meer mee doet. "In China en India bouwen ze parken met zonnepanelen, die net zo groot zijn als wat we in heel Nederland doen. Je staat versteld wat ze daar allemaal doen."

Maar er is hoop. Blij wordt hij van de scholieren die in België en Nederland de straat op gaan. "Ik vind het een hele mooie vorm van maatschappelijk betrokken zijn. Het heeft iets krachtigs dat zij met 15.000 man de overheid tot de orde roepen en zeggen: je maakt het voor ons kapot, terwijl wij nog een hele toekomst voor ons hebben."

Beluister het gesprek met Henri Bontenbal, over het klimaat, maar ook over zijn geloof en de componist Rachmaninov: klik boven op de blauwe tegel.