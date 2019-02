Basisschool verscherpt toezicht na 'ongewenst contact' tussen kleuter en overblijfmedewerker

Kinderen op de Rotterdamse basisschool Jan Prins mogen in het vervolg niet meer zonder toezicht overblijven met externe overblijfhulpen. De directie heeft de procedure aangepast, nadat er onrust was ontstaan over een voorval tussen een kleuter en een overblijfmeester.

De man was extern aangetrokken. Volgens de directie is er ongewenst contact geweest tussen hem en een meisje uit groep 1/2. Wat er precies gebeurd is, wil de school niet zeggen.

Er is aangifte gegaan bij de politie, zegt een woordvoerder van de overkoepelende organisatie van openbare scholen in Rotterdam, BOOR.