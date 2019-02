Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdammers beschieten Barendrechter in Rotterdam-Crooswijk Foto: MediaTV

Bij een schietpartij aan het begin van de avond in Rotterdam-Crooswijk is een man zwaargewond geraakt. Hij werd in de deuropening van zijn huis aan de Boermarke beschoten door twee mannen, verklaarde hij zelf. De schutters zouden er daarna vandoor zijn gegaan.

De politie heeft vrijdagavond twee mannen gearresteerd. Het gaat om Rotterdammers van 57 en 70 jaar oud, die ook in het huis aanwezig waren.