'Geen amateuristisch drugsdealtje dat op een achternamiddag in elkaar is geflanst'

Tegen twee mannen uit Rotterdam zijn celstraffen van 5,5 tot zeven jaar geëist voor de handel in cocaïne. Het duo maakt deel uit van een groep van acht personen, die in Den Bosch terechtstaan.

De bende liep op 20 december vorig jaar tegen de lamp in Scheveningen, waar Britse undercoveragenten zich voordeden als potentiële kopers. Inzet was vijftig kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim een miljoen euro.

In het huis van een van de Rotterdammers vond de politie dertig kilo cocaïne, bijna drie ton cash geld en een complete drugsadministratie. De man zei dat hij voor een niet genoemde kennis op de spullen paste.

Volgens justitie ging de drugsbende professioneel te werk en was er geen sprake van "een amateuristisch drugsdealtje dat op een achternamiddag in elkaar is geflanst". De verdachten hadden onder meer de beschikking over auto's met verborgen ruimtes, testhuizen en zogeheten PGP-telefoons, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd.

'Made in West-Brabant'

Tot de groep hoort ook de 61-jarige John H. uit Sint Willebrord, die in de jaren negentig een van de leiders was van de beruchte Westbrabantse York-bende. Hij kwam in 2007 vrij na elf jaar celstraf voor de grootschalige export van xtc en cocaïne.

Tijdens de hoogtijdagen van de York-bende slikten trendy clubgangers in Engeland, Australië en Amerika naar verluid louter pillen 'Made in West-Brabant'.

H. hield er een uitbundige levensstijl op na, met peperdure auto's en uitbundige feesten. Een deel van zijn vermogen investeerde hij in (horeca)panden. Maar ook de katholieke kerk in zijn dorp kon rekenen op een flinke bijdrage toen er geld nodig was voor de restauratie van de glas-in-loodramen.

De politie slaagde er jarenlang niet in om de York-bende op te rollen. Dankzij een Israelische undercoveragent kon uiteindelijk toch genoeg bewijs tegen de bijna veertig verdachten worden verzameld.