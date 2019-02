Volg Feyenoord - De Graafschap live via RTV Rijnmond

Na het slechte resultaat tegen Excelsior van vorige week, zal Feyenoord zich tegen De Graafschap moeten herstellen. AZ won vrijdagavond al met 0-3 bij NAC, en is de Rotterdammers zo tot op twee punten genaderd in de strijd om plek drie.

Bovendien heeft Feyenoord nog wat goed te maken tegen de promovendus uit Doetinchem. In de eerste speelronde van dit seizoen ging de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst er met 2-0 af op de Vijverberg.

Via RTV Rijnmond hoef je in ieder geval geen moment te missen in de Kuip. Vanaf 19.30 is er een live-uitzending op TV Rijnmond, waarin presentator Sinclair Bischop met (on)bekende supporters vooruitblikt op de wedstrijd. Daarna neemt hij op de perstribune plaats naast Dennis van Eersel, om samen het live radiocommentaar bij Feyenoord - De Graafschap te verzorgen.

Aftrap in de Kuip is om 20.45 uur. De uitzending van Radio Rijnmond Sport duurt van 20.00 uur tot 23.00 uur. Later verschijnt er op deze site ook nog een liveblog omtrent Feyenoord - De Graafschap.