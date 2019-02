Deel dit artikel:













Hevige stankoverlast door tanklekkage Alblasserdam Hevige stankoverlast door tanklekkage Alblasserdam. Foto: Peter Stam

In Alblasserdam en een deel van de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard wordt zaterdagochtend een heftige stank geroken. De lucht is afkomstig van een verhitte tankwagen op het bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Het gaat om een rubber- of gasachtige geur.

De lucht komt vrij doordat de tankwagen met vloeistof vermoedelijk te warm is geworden. De brandweer is op dit moment bezig met het koelen van de tankwagen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van hoogwerkers, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Iets voor half 9 is in de omgeving van Alblasserdam een NL-Alert verstuurd. Hierin wordt gesproken over een incident met giftige stof. Welke stoffen precies, wordt nog onderzocht. Vanwege de wind die uit het zuidwesten komt, trekt de geur over Alblasserdam heen. De geur is zo indringend dat die ook in de richting van Nieuw-Lekkerland en de Krimpenerwaard wordt geroken. De Veiligheidsregio vermoedt dat de stankgeur nog lang zal aanhouden. Er is veel brandweer en andere hulpverlening ter plaatse. De brandweer adviseert bij stankoverlast ramen en deuren te sluiten.