Stankoverlast door gas uit tankwagen Alblasserdam, 'gezondheidsrisico nihil'

In Alblasserdam en een deel van de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard wordt sinds zaterdagochtend een heftige stank geroken. De lucht is afkomstig van een verhitte tankwagen op het bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Het gaat om een rubber- of gasachtige geur die kan zorgen voor misselijkheid en overgeven.

De lucht komt vrij doordat de tankwagen met de stof petrolad, een soort vaseline, te warm is geworden tijdens schoonmaakwerkzaamheden met stoom. De chemische stof petrolad wordt onder meer gebruikt in cosmetica en als smeervet.

De brandweer koelt de tankwagen door gebruik te maken van hoogwerkers en een waterscherm, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Hierdoor zou de stank minder moeten worden.

Iets na tien uur is in de omgeving van Alblasserdam een NL-Alert verstuurd. Hierin wordt gezegd dat het gezondheidsrisico van de stof nihil is. Wel kan de stank leiden tot overgeven of misselijkheid.

Vanwege de wind die uit het zuidwesten komt, trekt de geur over Alblasserdam heen. De stank is zo indringend dat die ook in de richting van Nieuw-Lekkerland, de Krimpenerwaard en zelfs in Utrecht wordt geroken. De Veiligheidsregio vermoedt dat de overlast nog lang zal aanhouden.

Opvang en geen voetbal



Bij cultureel centrum 'De Landvast' is een opvanglocatie geopend voor mensen die niet in hun huis kunnen blijven door de stank. De jeugdwedstrijden van Voetbalvereniging Alblasserdam zijn in verband met de overlast afgelast.

De politie is aan het einde van de ochtend bij bij omwonenden langs de deur gegaan om te melden dat de stank mogelijk ook via het toilet naar binnen komt. Dit komt omdat het water dat wordt gebruikt om de stank te verminderen in het riool terecht komt.

Er is veel brandweer en andere hulpverlening ter plaatse. De brandweer adviseert bij overlast ramen en deuren te sluiten.

'Stank in de nachtelijke uren al aanwezig'

Bewoners in Alblasserdam zeggen tegenover RTV Rijnmond dat zij de stank al om half een in de nacht hebben geroken. "Mijn zoon kwam toen thuis en hij rook het al," zegt een van hen. "Daar had hij wel gelijk in. En je denkt er weleens te makkelijk over, want toen dacht ik nog: het zal wel snel over zijn. Maar dat was vanochtend dus niet zo en dan ga je pas bellen."

De Veiligheidsregio heeft de eerste meldingen om 07:05 uur gekregen en gaat onderzoeken of er mogelijk al eerder overlast was.