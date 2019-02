'Diamant van Rotterdam' wint landelijke prijs

De bijnaam 'Moeder van Zuid' had ze al, sinds vrijdagavond is daar een nieuwe naam bijgekomen: Diamant van Rotterdam, zoals ze in het juryrapport werd genoemd. Zoë Cochia uit de Afrikaanderwijk heeft de prestigieuze Herman Divendal-award binnengesleept voor haar werk met Gallerie Niffo.

De jury was lovend over het werk van de geboren Roemeense Cochia. De Divendal Award is er voor kunstenaars die met hun werk grote betekenis hebben voor hun leefomgeving.

Cochia biedt jongeren en buurtbewoners de kans om te exposeren en speciale stages te lopen. Daarbij hoort onder andere het organiseren van evenementen, het interviewen van ondernemers en het omschrijven van kunstwerken.

Al tijdens de nominatie klonk er veel waardering: 'De galerie is altijd open, Zoë is er zeven dagen per week, en iedereen met een idee of vraag is welkom.' Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verboden.