Politiek010: De val van wethouder Visser

Hij viel niet over lastige dossiers als Feyenoord City, de Hoekse Lijn, de verkoop van Eneco of het Warmtebedrijf, maar het lekken van collegestukken werd hem fataal. Wethouder Adriaan Visser stapte afgelopen dinsdag op. In Politiek010 blikken Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet terug op de afgelopen twee weken.

Het begon toen het Rekenkamerrapport over het Schiekadeblok op vrijdag 25 januari uitkwam. Visser kwam daar niet goed uit en dat beeld wilde hij bijsturen. En dus besloot hij om een stuk te lekken, dat zijn rol bij het treffen van de deal met LSI in 2009 in een ander daglicht zou stellen.

Een week later kwam dit lekken uit, toen een burger het meldde bij burgemeester Aboutaleb. Begin deze week maakte Visser bekend dat hij stopt als wethouder. "Ik heb gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen", schreef hij.

In Politiek010 een uitgebreide reconstructie van wat er de afgelopen weken gebeurde. Ook aandacht voor het Leerwerkakkoord dat moet zorgen voor een betere aansluiting tussen opleiding en werk.