Stankgolf Alblasserdam strekt zich uit tot Groningen Een overzicht hoe de geur zich verspreid over Nederland. Foto: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Bewoners van Alblasserdam proberen hun neus tegen de stank te beschermen.

De stankoverlast die vanochtend is begonnen in Alblasserdam, zorgt in grote delen van Nederland voor overlast. Door de zuidwestelijke wind trekt de lucht richting het noorden van Nederland. Berichten over de nare geur komen uit Utrecht, Drenthe en zelfs Groningen.

De gezondheidsrisico's zijn volgens de Veiligheidsregio 'nihil'. Wel kan de stank leiden tot overgeven of misselijkheid. De lucht komt vrij doordat een tankwagen met de stof petrolad, een soort vaseline, te warm is geworden tijdens schoonmaakwerkzaamheden met stoom. De brandweer koelt de tankwagen door gebruik te maken van hoogwerkers en een waterscherm, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Hierdoor zou de stank minder moeten worden. Al rond 08:30 uur kwamen er berichten uit de stad Utrecht over de geuroverlast, maar later in de dag ook uit Drenthe en Groningen.