Flat Rotterdam Prinsenland beschadigd door storm

Op de dertiende verdieping van een flat aan de Favrestraat in Rotterdam-Prinsenland is zaterdagmiddag een deel van een tijdelijke balustrade op het dak losgekomen door de harde wind.

Het gaat om een leuning langs de gehele breedte van de flat. Deze hangt nu langs de flat en delen zijn al naar beneden gekomen.

De brandweer is zaterdagmiddag bezig geweest de leuning los te krijgen en krijgt ondersteuning van het bouwbedrijf dat met werk aan de flat bezig was.

Het is niet het enige geval van stormschade in de regio deze zaterdag.



In de westelijke provincies was de wind zaterdag stormachtig. Zaterdagmiddag nam de wind af, maar vooral aan de kust waait het nog wel hard. In Vlissingen en op Vlieland kwamen windstoten voor tot 97 km per uur.