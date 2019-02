Van Hanegem: ‘Maak Van Bronckhorst technisch directeur van Feyenoord’

Willem van Hanegem in Sportclub Rijnmond

Als het aan clubicoon Willem van Hanegem ligt, dan wordt Giovanni van Bronckhorst de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Dat zegt de voormalig middenvelder van de Rotterdammers in Sportclub Rijnmond voorafgaand aan Feyenoord-De Graafschap.

Na dit seizoen neemt Van Bronckhorst na vier seizoenen afscheid als trainer van Feyenoord. Wat hij na deze zomer gaat doen, is nog onbekend. Van Hanegem ziet Van Bronckhorst nog wel in De Kuip blijven. Momenteel is Martin van Geel de technisch directeur bij Feyenoord.

Verder is Van Hanegem van mening dat Henk ten Cate, Henk Fraser of Phillip Cocu de nieuwe trainer van Feyenoord moet worden. Eerder deze week gaf Dick Advocaat aan dat hij die functie niet gaat bekleden vanwege de negatieve reacties op zijn eventuele benoeming.