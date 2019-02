Feyenoord dendert na de rust over De Graafschap heen

Feyenoord heeft zaterdagavond een makkelijke zege geboekt tegen De Graafschap. De Rotterdammers drukten pas na de rust echt door tegen de ploeg uit Doetinchem (4-0). Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst blijft met 42 punten nog altijd derde na 21 duels.

Net voor het kwartier waren de eerste wapenfeiten van de wedstrijd te noteren. Steven Berghuis stuitte met zijn schot op De Graafschap-doelman Hidde Jurjus. Aan de overkant verzaakte Youssef El Jebli de bezoekers op voorsprong te zetten na een verkeerde pass van Kenneth Vermeer. Halverwege de eerste helft miste Berghuis nog een vrije kopkans. Ook kwam Feyenoord met de schrik vrij toen El Jebli een vrije trap net naast het doel mikte.

In de 28e minuut was het wel raak voor Feyenoord. Tonny Vilhena zag zijn schot afgeweken worden, waardoor de bal in het net plofte (1-0). Sam Larsson had in de eerste helft nog een kans. De Zweed schoot echter op Jurjus.

Weinig weerstand

Na de rust ging de teller pas echt lopen bij Feyenoord, dat gretig uit de kleedkamer kwam. Eerst was het Calvin Verdonk die zijn eerste goal namens de Rotterdammers maakte (2-0). Jeremiah St. Juste zette twee minuten later de 3-0 op het scorebord. Daarmee was het verzet van De Graafschap echt gebroken.

Feyenoord bleef doorgaan met aanvallen en net na het uur noteerde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de vierde treffer. Jens Toornstra kopte een voorzet van Jordy Clasie vanaf de rechterkant raak (4-0). Daarna kregen de Rotterdammers nog wat kansen, maar scoren deed Feyenoord niet meer.

Feyenoord - De Graafschap 4-0 (1-0)



28' 1-0 Tonny Vilhena

52' 2-0 Calvin Verdonk

54' 3-0 Jeremiah St. Juste

63' 4-0 Jens Toornstra

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Van Beek, Martina, Verdonk (71' Ayoub); Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (64' Jørgensen), Larsson (79' Kökcü)