Merol wint allereerste Dordste Popprijs

Zangeres Merol heeft zaterdag de allereerste Dordtse Popprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs zaterdagavond uitgereikt tijdens het Popgala in muziekcentrum Het Energiehuis. Behalve de Popprijs sleepte ze ook de eerste prijs voor de song van het jaar binnen.

In het juryrapport stond onder meer: “Dit is duidelijk de nieuwe ster uit Dordrecht. Bewijst dat deze act het in zich heeft om heel ver te komen. Valt landelijk op als originele en eigenzinnige Nederlandstalige popact.”

Merol zelf was behoorlijk verrast door de Popprijs - ze moest direct na de uitreiking weg voor nog een optreden bijvoorbeeld - maar was er wel heel blij mee. “Dit is de allereerste prijs ooit voor mij. Dit is echt de kers op de taart.”

Merol



De Dordtse artieste heeft afgelopen week haar nieuwe single uitgebracht en liet weten de grote zaal van Paradiso te hebben uitverkocht. Dit jaar start ze nog met een clubtour op diverse Nederlandse locaties.

Behale Merol, hebben ook Nielson (beste album) en Het Gezelschap (beste live-act) een prijs gewonnen. Postuum werd nog een prijs uitgereikt aan Michael de Jong, een Dordtse blues-artiest.

Nielson was er zelf niet bij om de prijs in ontvangst te nemen, maar liet via een video weten blij te zijn met de prijs. "Het is echt bijzonder om support te krijgen uit je eigen stad. Het is heel goed dat dit gala is georganiseerd, ga daar vooral mee door. Enne, ik heb nog mooie plannen voor Dordrecht, kom ik later op terug!" liet hij weten.

Trots op Dordrecht



Het popgala was georganiseerd onder meer om de muzikanten en talenten uit Dordrecht erkenning te geven en hen in de spotlight te zetten. Wethouder Maarten Burggraaf van Dordrecht reikte ook een van de prijzen uit en was trots op het allereerste popgala in Dordrecht. “Er wordt wel eens gezegd: Dordrecht heeft nog heel veel verborgen parels, maar we zijn nu volop bezig om niet alleen de parels uit de oesters te halen, maar daar ook nog eens een mooie ketting van te maken en ze vol trots aan iedereen te laten zien. Wij hebben zulk mooi talent in de stad en wat mogen wij daar trots op zijn.”

