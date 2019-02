AFGELOPEN: Fortuna Sittard-Excelsior (4-1)

Excelsior gaat zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard. Als de Kralingers in Zuid-Limburg winnen, dan nemen zij afstand van de degradatiezone en klimmen zij over Fortuna Sittard heen. Uiteraard wil RTV Rijnmond Sport weten hoe dit duel gaat aflopen.

Fortuna Sittard-Excelsior begint al om 12:15 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg zal het radiocommentaar in Limburg verzorgen.

Radio Rijnmond Sport wordt gepresenteerd door Dennis van Eersel en start al om 12:00 uur. De radio-uitzending eindigt om 17:00 uur. Naast Excelsior blikken we terug op de 4-0 overwinning van Feyenoord tegen De Graafschap. Ook is er uitgebreid aandacht voor het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Scoreverloop

13' 1-0 Lazaros Lamprou

33' 2-0 Lazaros Lamprou

55' 2-1 Ali Messaoud

64' 3-1 Mark Diemers

90' 4-1 Andrija Novakovich

Luister via deze link mee met de uitzending, of schakel in via 93.4 FM.

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.