De onvergetelijke 'vergeten' winter en de Beer van Rotterdam

Drie weken lang was de Dordtsche Kil tussen Dordrecht en 's-Gravendeel helemaal bevroren, in 1929. "Mijn ouders waren toen klein en vertelden er altijd nog over", vertelt Arie Pieters. Om die strenge winter niet te vergeten heeft hij een fotoboek samengesteld.

In het boekje 'De vergeten winter' komen verhalen terug uit 's-Gravendeel, waar Pieters woont, maar ook uit heel Europa. "Op heel veel plekken waren rivieren wekenlang dichtgevroren", vertelt de fotograaf en schrijver. "Er zijn dan ook veel foto's dat mensen met hun auto's of zelfs vrachtwagens de rivieren oversteken." De Beer van Rotterdam Wat de ouders van Pieters vooral herinnerden, waren de ijsbrekers. "Toen de Kil drie weken dicht zat, werd er voorzichtig weer wat dooi voorspeld. De economische schade begon toen ook op te lopen." Rijkswaterstaat besloot daarom ijsbrekers in te zetten. De bekendste stoomijsbreker in de omgeving van Rotterdam was de Siberië, bijgenaamd de 'Beer van Rotterdam'. "Schaatsers waren helemaal niet blij. Ze bekogelden de Siberië met stukken ijs en sneeuwballen. Ze wilden schaatsen." Bizarre, barre Elfstedentocht Pieters heeft ook foto's verzameld van buiten het Rijnmondgebied. Het boekje bevat ook foto's van een ingesneeuwde Orient Express, van wintermode tijdens deze strenge winter en 'natuurlijk' van de Elfstedentocht. "In 1929 was een hele barre Elfstedentocht. Het was -18 graden bij de starts en er was een windkracht 5." Maar twaalf schaatsers haalden de eindstreep. De vrieskou had een van de tenen van de winnaar dusdanig aangetast dat die geamputeerd moest worden. "Het was echt een hele strenge winter."