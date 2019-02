Gluren bij de buren in Nissewaard

"Het vloerkleed is het podium; de bank is de tribune." Zo beschrijft Gluren bij de Buren zichzelf. Nissewaard doet zondag mee aan het huiskamerfestival. Bij zeventien huizen zijn optredens te zien.

Nissenwaard is de enige gemeente in het Rijnmondgebied die mee doet aan het landelijke initiatief. Het festival is gratis, want het krijgt een bijdrage van de gemeente. Maar als je komt kijken, wordt er wel een kleine bijdrage verwacht.