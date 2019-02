Wat te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen

De stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen komt woensdag online. Niet alle provincies hebben er één, maar Zuid-Holland wel. De verkiezingen zijn op 20 maart.

In de stemwijzer staan stellingen over verschillende onderwerpen. Ze gaan onder meer over duurzame energie, vervoer en woningbouw.

Aan de komende Provinciale Statenverkiezingen doen in Zuid-Holland zeventien partijen mee. Op deze 20e maart kan er ook gestemd worden voor de waterschappen.