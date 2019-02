Deel dit artikel:













Voor een dag 'trouwen' in de Markthal, zelfs met je hond Voor één dag in het ‘echt’ laten verbinden met je vader

Ja, ik wil! Zo klinkt het zondag elke vijf minuten in de Rotterdamse Markthal. Jong en oud, moeder en dochter, baasjes en hun viervoeter kunnen zich door een trouwambtenaar voor één dag in het ‘echt’ laten verbinden. Aan alles is gedacht: ringen, trouwboekjes, kleding, zelfs kappers en stylisten.

“Voor de Markthal komen altijd veel Rotterdamse bruidsparen om een foto te maken. Toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn om mensen die niet echt trouwen ook zo’n foto te bieden!” zegt initiatiefnemer Christie van der Linden van huisbaas Klepierre. De jurk hangt klaar Er zijn tientallen jurken en pakken beschikbaar in verschillende maten. Ook kinderen in alle leeftijden kunnen eventjes proeven hoe het is om een bruid of bruidegom te zijn. Vorig jaar was het evenement ook al een doorslaand succes, toen zijn 200 paren in het tijdelijke huwelijksbootje gestapt. Dit jaar heeft de organisatie ook aan de singles gedacht door een speeddate onder leiding van Dr. Love te organiseren. Dr. Love: “Als ik iemand aan de zijkant zie kijken, dan trek ik die naar binnen. Ga gewoon even twee minuten speeddaten, wie weet ontmoet je de liefde van je leven! En daarna kan je gelijk trouwen om te kijken of dat bevalt!” Voor één dag trouwen kan tot 20:00 uur op zondag 10 februari.