Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Huizenprijzen in Rotterdam stijgen in vijf jaar meer dan een ton Foto: Robin Utrecht (ANP)

De gemiddelde verkoopprijs van woningen in Rotterdam was in 2018 ruim 317 duizend euro. Dat is een stijging van 124.576 euro sinds 2013. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Rotterdam.

Aan het einde van het jaar sloegen makelaars nog alarm over de huizenmarkt. Het grote probleem is het enorme tekort aan woningen, zo zeiden ze eerder tegen RTV Rijnmond.

Lees ook: Makelaars slaan alarm over huizenmarkt Toch zijn er in 2018 bijna 4 duizend bestaande woningen verkocht in Rotterdam. De gemiddelde eengezinswoning kost in 2018 407.850 euro, een appartement 267.150 euro.

Lees ook: Rotterdamse huizen 15 procent duurder