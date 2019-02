Deel dit artikel:













Excelsior loopt tegen pijnlijke nederlaag aan bij Fortuna Sittard (4-1) Excelsior verliest met 4-1 bij Fortuna Sittard. Foto: Yannick Verhoeven/VK Sportphoto

Excelsior heeft zondagmiddag met 4-1 verloren bij Fortuna Sittard. De ploeg van Adrie Poldervaart stond bij rust al met 2-0 achter in Limburg; Lazaros Lamprou maakte in de eerste 35 minuten twee treffers. Na rust kwam Excelsior terug via een goal van Ali Messaoud, maar scoorden Mark Diemers en Andrija Novakovich daarna voor Fortuna.

De wedstrijd begon voor Excelsior helemaal niet zo slecht. De Kralingers kregen de beste kansen, maar wisten die niet te benutten. Fortuna kon dat wel. De eerste échte schietkans voor de Limburgers vloog er meteen heel mooi in. Lazaros Lamprou vond vanaf de linkerkant van het strafschopgebied de rechterhoek: 1-0. Na geschutter in de verdediging van Excelsior, kreeg Fortuna weer een goede kans. Opnieuw kon Lamprou profiteren. Hij kapte, nadat hij de bal van Thomas Oude Kotte had ontvangen, een aantal verdedigers uit en schoot de 2-0 binnen. Betere fase Na rust kwam Excelsior in eerste instantie beter voor de dag. De Kralingers creëerden een aantal goede kansen en kwamen na tien minuten spelen weer terug in de wedstrijd. Ali Messaoud zag zijn inzet van vlakbij wat gelukkig in het doel belanden: 2-1. Daarna kreeg Jeffry Fortes een enorme kans op de 2-2. Hij kopte een vrije trap in volledige vrijheid over het doel. Dat deed hij een halve meter voor het doel. Doordat de 2-2 niet viel, kon Fortuna op jacht naar de 3-1. En dat lukte de ploeg uit Limburg ook. Aan de rechterkant van het veld stuitte Semedo nog op Excelsior-doelman Alessandro Damen, maar Mark Diemers was daarna attent. Hij schoot de rebound binnen. Ook nog 4-1 In de absolute slotfase maakte de Amerikaanse spits Andrija Novakovich er ook nog 4-1 van. Hij kreeg van de verdedigers van Excelsior alle tijd om de hoek uit te zoeken. Dat deed hij prima, waardoor Excelsior een vierde tegentreffer kreeg te verwerken. Door de nederlaag neemt Fortuna afstand van Excelsior. De ploeg van Adrie Poldervaart staat nu op de veertiende plek. Volgende week is de cruciale wedstrijd Excelsior-FC Emmen. Scoreverloop 13' 1-0 Lazaros Lamprou

33' 2-0 Lazaros Lamprou

55' 2-1 Ali Messaoud

64' 3-1 Mark Diemers

90' 4-1 Andrija Novakovich