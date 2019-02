Deel dit artikel:













Gezocht: slachtoffer van bedreiging met vuurwapen

De politie is opzoek naar een jonge vrouw die mogelijk bedreigd is met een vuurwapen. In de nacht van zaterdag op zondag is melding gemaakt van een bedreiging, maar de vrouw is niet gevonden.

De bedreiging zou op de Noordsingel in Rotterdam zijn geweest. Omstanders trokken rond 1.00 uur aan de bel, omdat daar een man met een vuurwapen zou rondlopen. Een 28-jarige man uit Rotterdam werd korte tijd later opgepakt. Bij hem werd een vuurwapen in beslag genomen. Bij de man thuis bleek 16 duizend euro aan contant geld te liggen. Een 24-jarige vrouw werd eveneens aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw die mogelijk bedreigd is, was volgens de politie in een auto gestapt en is sindsdien spoorloos.