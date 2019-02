Deel dit artikel:













Poldervaart (Excelsior) over nederlaag tegen Fortuna: 'Gezien de kansen een teleurstellende nederlaag' Adrie Poldervaart. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Excelsior verloor zondag met 4-1 van Fortuna. Een pijnlijke nederlaag voor de huidig nummer veertien van de eredivisie. Trainer Adrie Poldervaart: "Het is een teleurstellende nederlaag, gezien de kansen die wij krijgen. Dan is het zonde dat je niet een punt pakt, of misschien wel de winst."

Het lag zondag vooral aan het verdedigende aspect, vond Poldervaart. "We gaven de goals redelijk gemakkelijk weg. Dan kom je 2-0 achter, maak je de 2-1 en krijg je een heel grote kans op 2-2. Die ballen moeten er wel in en maken het verschil. Dat gebeurt dan niet en dan valt de 3-1. Dan krijgen we weer kansen, die de keeper fantastisch pakt. Dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd." Bekijk hierboven heel het gesprek met Poldervaart.