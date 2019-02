Bijzonder slapen op kunstcamping Rotterdam Delfshaven

Slapen in een omgebouwde voedersilo of een dubbele kalveriglo op hoge poten. Het kan op de nieuwe stadscamping 'Culture Campsite' in Rotterdam Delfshaven.

"Het moet nog wel flink vergroenen hier aan Schiemond , want er ligt nu vooral asfalt op het parkeerterrein van bedrijvenverzamelgebied De kroon", vertelt Thijs Masthoff. Hij is samen met Boris Duijneveld en Isis Hoos voor zeker vier jaar campingbaas.

Slaapobjecten

De in totaal twaalf objecten zijn allemaal uniek want ze zijn ontworpen door architecten of kunstenaars. "En duurzaam want ze zijn vaak gemaakt van al bestaand materiaal." Masthoff is van huis uit kunstenaar en ontwerper en er staan dus ook slaapobjecten die door hem zijn gemaakt.

"De 'Sleeping Pod' bijvoorbeeld heb ik samen met mijn vriendin Isis gemaakt", legt Masthoff uit. "Het zijn twee kalveriglo's: plastic hokjes waar kalfjes onder kunnen schuilen in het weiland. Nu is het een slaapcocon op twee meter hoge poten. Je slaapt er rustig en veilig."

Matras ligt klaar

De Culture Campsite heeft straks plaats voor sowieso 24 gasten. "We zitten tussen glamping en een hotel in. Je matras en beddengoed liggen al klaar, maar voor douchen en de wc ga je naar een ander toiletblokachtig kunstobject buiten je slaapplek".



De kunstcamping in Delfshaven gaat in het Paasweekend van 2019 open. "Maar op 6 april is er al een klein feestje en kunnen mensen komen proefslapen", zegt campingbaas Masthoff.