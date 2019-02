Stan Wawrinka: 'Het was een moeilijk jaar'

Tennisser Stanislas Wawrinka is klaar voor het WTT ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Hij speelt morgen zijn eerste partij tegen de Fransman Benoit Paire. En daar kijkt hij naar uit. Hij geniet altijd in Rotterdam.

"Ik ben blij om hier terug te zijn. Ik heb hier mooie herinneringen, het is een mooi toernooi", begint de tennisser tegenover RTV Rijnmond.

De organisatie van het toernooi krijgt complimenten van de nummer 57 van de wereld. "Er zijn altijd veel mensen en de sfeer is goed. Het is leuk om hier te zijn. Richard (Krajicek, red.) is een goede vriend. Hij wil altijd het beste voor de spelers, fans en voor alle andere mensen."

Moeilijk jaar

Wawrinka kijkt met gemengde gevoelens terug op 2018. "Het was over het algemeen een positief jaar. Ik kwam terug van een grote operatie en het was niet meer zeker of ik ooit nog kon spelen. Het was een lange weg om volledig fit terug te komen. Het was moeilijk om elke dag te blijven werken. Maar ik ben blij met waar ik nu ben. Hopelijk wordt dit een groots jaar."

Bekijk hierboven heel het interview met Wawrinka.