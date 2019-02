Bewonersavond Alblasserdam over stinkende tankwagen

De gemeente Alblasserdam organiseert maandag een informatiebijeenkomst over het voorval met een lekkende tankwagen. Die zorgde afgelopen zaterdag in Alblasserdam, maar ook elders in Nederland voor veel stankoverlast. De stank van rubber of gas is zondag blij vlagen nog te ruiken in Alblasserdam.

De gemeente heeft de bewoners van de Vinkenpolderweg, de Oude Torenweg, Waterhoven, Kortland en Polderstraat een brief gestuurd over de bijeenkomst. Aanleiding voor de uitnodiging zijn de vragen die een aantal bewoners hebben, aldus de gemeente.

Klachten bewoners



In de brief geeft ze nogmaals uitleg over het incident op het bedrijventerrein aan de Edisonweg. De vrijgekomen stof petrolad vormt geen gezondheidsrisico, herhaalt de gemeente. Wel zijn er berichten dat bewoners "tranende ogen hebben gehad en hebben moeten overgeven". Mensen die nog klachten hebben, krijgen het advies om contact op te nemen met de huisarts.

Wat de oorzaak is van het lek, kan de gemeente nog niet zeggen. "Hier wordt nader onderzoek naar gedaan."

Ook krijgen bewoners tips wat ze kunnen doen als ze nog steeds stankoverlast hebben. Dat is een mogelijkheid, stelt de gemeente 'doordat delen van de stof petrolad via het bluswater in het rioolwater terecht zijn gekomen. Ventileren en eventjes extra water uit kranen en door het toilet te spoelen, zijn de remedie.

De bijeenkomst is maandag vanaf 19.30 uur in Landvast 4 in Alblasserdam.

Riolen extra doorgespoeld

Overigens is het riool in de Wattstraat en de Ampèrestraat zondagmiddag nog eens extra schoongespoeld. Dat moest om de laatste restjes bluswater die in het riool terecht zijn gekomen, weg te spoelen. Maandag wordt gekeken of er mogelijk nogmaals gespoeld moet worden.